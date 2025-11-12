У смарагдовій сорочці та спідниці в принт: королева Мері відвідала кліматичний саміт

Королева Мері / © Associated Press

Її Величність взяла участь у конференції COP30, а потім була офіційно прийнята губернатором штату у виставковому та конференц-центрі регіону Амазонас «Ангар», який є офіційним місцем проведення кліматичного саміту.

Крім того, королева Мері відвідала данський павільйон і взяла участь у заходах, присвячених енергетиці та економіці замкнутого циклу.

Королева Данії з’явилася на публіці в зеленій блузці від Stella Mccartney, спідниці від Off-White і доповнила образ золотими сережками-кільцями Dulong Fine Jewelry, тонким золотим ланцюжком на шиї Louise Grønlykke, кількома браслетами на зап’ястя і каблучками.

Мері мала чарівний вигляд, зробивши укладання хвилями і досить виразний макіяж на обличчі.

Нагадаємо, нещодавно у штанному костюмі схожого кольору королева Мері відвідала Латвійський національний художній музей.