ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовій сорочці та спідниці в принт: королева Мері відвідала кліматичний саміт

Королева Мері відвідала кліматичний саміт ООН COP30, який проходить у бразильському місті Белене.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Associated Press

Її Величність взяла участь у конференції COP30, а потім була офіційно прийнята губернатором штату у виставковому та конференц-центрі регіону Амазонас «Ангар», який є офіційним місцем проведення кліматичного саміту.

Крім того, королева Мері відвідала данський павільйон і взяла участь у заходах, присвячених енергетиці та економіці замкнутого циклу.

Королева Мері / © Associated Press

Королева Мері / © Associated Press

Королева Данії з’явилася на публіці в зеленій блузці від Stella Mccartney, спідниці від Off-White і доповнила образ золотими сережками-кільцями Dulong Fine Jewelry, тонким золотим ланцюжком на шиї Louise Grønlykke, кількома браслетами на зап’ястя і каблучками.

Мері мала чарівний вигляд, зробивши укладання хвилями і досить виразний макіяж на обличчі.

Королева Мері / © Associated Press

Королева Мері / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно у штанному костюмі схожого кольору королева Мері відвідала Латвійський національний художній музей.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie