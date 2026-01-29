- Дата публікації
У смарагдовій сукні: гарна герцогиня Софі приїхала на прем’єру фільму про короля
Герцогиня Единбурзька Софі була присутня на прем’єрі фільму про короля Чарльза у Віндзорському замку.
Невістка короля приїхала переглянути фільм «У пошуках гармонії: бачення короля», який вперше показали у королівському палаці.
61-річна герцогиня Единбурзька приїхала на захід у смарагдовій максісукні від Galvan London з драпуванням на талії та невисоким коміром, взула туфлі на підборах від Dior з чорної замші і доповнила аутфіт браслетом Happy Diamonds з рожевого золота та діамантів від Chopard.
Також Софі мала гарну зачіску, волосся вона зібрала в низький недбалий пучок, зробила легкий вечірній макіяж і одягла великі сережки-висячки.
Панували на цьому заході король Чарльз і королева Камілла. Її Величність одягла приголомшливу оксамитову сукню та брошку ручної роботи.