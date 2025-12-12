ТСН у соціальних мережах

Суспільство
114
1 хв

У смарагдовій сукні та сірому пальті: розкішна королева Максима зачарувала новим образом

Королева Нідерландів Максима другий день державного візиту президента та першої леді Фінляндії проводить час із пані Сюзанною Стубб.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Сьогодні вони відвідали ратушу Рейсвейка для участі в нараді з боротьби з насильством щодо жінок. Візит завершився зустріччю з родичами загиблої жертви домашнього насильства та експертом, який має особистий досвід.

Королева продовжує демонструвати бездоганний стиль на публіці. Сьогодні вона одяглася у смарагдову сукню від улюбленого бренду Natan і світло-сіре пальто з поясом середньої довжини. Максима підібрала до образу сірі аксесуари — капелюх-пігулку, рукавички, клатч і туфлі-човники з замші на підборах. Волосся вона розпустила, зробила гарний макіяж і наділа кілька нових прикрас, зокрема каблучку та браслет на зап’ястя.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Учора королева Максима разом з чоловіком королем Віллемом-Олександром вітала в Нідерландах президентське подружжя Фінляндії. На церемонії привітання вона з’явилася у блакитному спідничному костюмі та туфлях на підборах.

Королева Максима з першою леді Фінляндії / © Getty Images

Королева Максима з першою леді Фінляндії / © Getty Images

114
