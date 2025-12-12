- Дата публікації
У смарагдовій сукні та сірому пальті: розкішна королева Максима зачарувала новим образом
Королева Нідерландів Максима другий день державного візиту президента та першої леді Фінляндії проводить час із пані Сюзанною Стубб.
Сьогодні вони відвідали ратушу Рейсвейка для участі в нараді з боротьби з насильством щодо жінок. Візит завершився зустріччю з родичами загиблої жертви домашнього насильства та експертом, який має особистий досвід.
Королева продовжує демонструвати бездоганний стиль на публіці. Сьогодні вона одяглася у смарагдову сукню від улюбленого бренду Natan і світло-сіре пальто з поясом середньої довжини. Максима підібрала до образу сірі аксесуари — капелюх-пігулку, рукавички, клатч і туфлі-човники з замші на підборах. Волосся вона розпустила, зробила гарний макіяж і наділа кілька нових прикрас, зокрема каблучку та браслет на зап’ястя.
Учора королева Максима разом з чоловіком королем Віллемом-Олександром вітала в Нідерландах президентське подружжя Фінляндії. На церемонії привітання вона з’явилася у блакитному спідничному костюмі та туфлях на підборах.