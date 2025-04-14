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У смарагдовій сукні та білих кедах: принцеса Євгенія на спортивних змаганнях
Принцеса Євгенія Йоркська також відвідала Гран-прі Формули-1 у Бахрейні.
Принцеса Йоркська була зазнімкована зі своїм кузеном Пітером Філіпсом.
Принцеса зібрала руде волосся у хвіст і була зосереджена на чомусь у своєму телефоні.
Також до Байхрейна приїхала її старша сестра — принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та їхня кузина Зара Тіндалл зі своїм чоловіком Майком.