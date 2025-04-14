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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовій сукні та білих кедах: принцеса Євгенія на спортивних змаганнях

Принцеса Євгенія Йоркська також відвідала Гран-прі Формули-1 у Бахрейні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Пітер Філліпс та принцеса Євгенія

Пітер Філліпс та принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Йоркська була зазнімкована зі своїм кузеном Пітером Філіпсом.

Принцеса зібрала руде волосся у хвіст і була зосереджена на чомусь у своєму телефоні.

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс з чоловіком Едо / © Getty Images

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс з чоловіком Едо / © Getty Images

Також до Байхрейна приїхала її старша сестра — принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та їхня кузина Зара Тіндалл зі своїм чоловіком Майком.

Пітер Філліпс та принцеса Євгенія / © Getty Images

Пітер Філліпс та принцеса Євгенія / © Getty Images

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