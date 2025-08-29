У смарагдовій сукні та червоних човниках: кронпринцеса Вікторія відвідала фестиваль

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Реклама

Її Високість відвідала вчора Фестиваль Балтійського моря у Бервальдгаллені у Стокгольмі.

Майбутня королева приїхала на захід у дуже гарній смарагдовій сукні без рукавів довжини міді з квітковим принтом та рюшами, доповнивши лук клатчем до тону та червоними туфлями-човниками із замші. Вікторія також мала червоний манікюр, кілька браслетів на зап’ястях і сережки-висячки із зеленим камінням. Вона зібрала волосся у класичний пучок і зробила легкий макіяж на обличчі.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Цього тижня це вже другий захід Вікторії, декількома днями раніше вона відвідувала церемонію вручення Стокгольмської юнацької водної премії у міській ратуші в Стокгольмі, де сяяла в рожевій сукні. Яскраві відтінки кронпринцеси дуже пасують.

Реклама