У смарагдовій сукні та чокером з бісеру на шиї: баварська принцеса відвідала прем’єру фільму
Баварська принцеса Софі-Олександра відвідала світський захід у Мюнхені.
Дружина баварського принца Людвіга побувала на прем’єрі «Nawi — Dear Future Me» («Моє майбутнє, мої мрії») у кінозалі Astor Film Lounge у Мюнхені.
Для появи на публіці принцеса обрала смарагдову сукню міді з квадратним декольте і темні замшеві туфлі на шпильці. Короткий образ Софі-Олександра доповнила чокером з різнокольорового бісеру на шиї, сережками-цвяшками з діамантами, зробила макіяж з блискучими світлими тінями на повіках і рожевим блиском на губах, а також розпустила волосся, накрутивши його красивими великими локонами.
Як і королева Іспанії Летиція, яка не покриває нігті лаком, принцеса баварська вирішила не наносити покриття та залишити нігті в натуральному вигляді.