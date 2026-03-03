У смарагдовій сукні та чокером з бісеру на шиї: баварська принцеса відвідала прем’єру фільму

Принцеса Софі-Олександра / © Getty Images

Дружина баварського принца Людвіга побувала на прем’єрі «Nawi — Dear Future Me» («Моє майбутнє, мої мрії») у кінозалі Astor Film Lounge у Мюнхені.

Для появи на публіці принцеса обрала смарагдову сукню міді з квадратним декольте і темні замшеві туфлі на шпильці. Короткий образ Софі-Олександра доповнила чокером з різнокольорового бісеру на шиї, сережками-цвяшками з діамантами, зробила макіяж з блискучими світлими тінями на повіках і рожевим блиском на губах, а також розпустила волосся, накрутивши його красивими великими локонами.

Як і королева Іспанії Летиція, яка не покриває нігті лаком, принцеса баварська вирішила не наносити покриття та залишити нігті в натуральному вигляді.