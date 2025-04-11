ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовій сукні та чорному жакеті: стильна принцеса Євгенія відвідала Китай

Принцеса Йоркська Євгенія приїхала до Гонконгу по роботі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Getty Images

У Китаї принцеса відвідала найпрестижніший захід Art Basel.

35-річна принцеса обрала для виходу у світ смарагдово-зелену сукню зі сміливим розрізом до стегна, а зверху одягла подовжений чорний блейзер із золотими ґудзиками від бренду Reiss. Вона доповнила свій образ чорною плюшевою сумкою Serrano від Divlos та підвіскою на шиї.

Принцеса Євгенія – директорка художньої галереї Hauser & Wirth. Раніше вона неодноразово розповідала про те, що змалку мріяла працювати у сфері мистецтва.

«Я знала, що точно не стану художницею, але я знала, що ця галузь для мене. Мені подобається ділитися своєю пристрастю до мистецтва з людьми», — казала принцеса в інтерв'ю Harper's Bazaar.

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Євгенія у сукні-сорочці та блейзері сходила на виставку під час візиту до Саудівської Аравії.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Євгенія / © Getty Images

А також зібрали для вас членів королівської родини Британії і не тільки, які не працюють на корону, а зайняті в інших сферах діяльності.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie