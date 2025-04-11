У смарагдовій сукні та чорному жакеті: стильна принцеса Євгенія відвідала Китай

Принцеса Євгенія / © Getty Images

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У Китаї принцеса відвідала найпрестижніший захід Art Basel.

35-річна принцеса обрала для виходу у світ смарагдово-зелену сукню зі сміливим розрізом до стегна, а зверху одягла подовжений чорний блейзер із золотими ґудзиками від бренду Reiss. Вона доповнила свій образ чорною плюшевою сумкою Serrano від Divlos та підвіскою на шиї.

Принцеса Євгенія – директорка художньої галереї Hauser & Wirth. Раніше вона неодноразово розповідала про те, що змалку мріяла працювати у сфері мистецтва.

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«Я знала, що точно не стану художницею, але я знала, що ця галузь для мене. Мені подобається ділитися своєю пристрастю до мистецтва з людьми», — казала принцеса в інтерв'ю Harper's Bazaar.

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Євгенія у сукні-сорочці та блейзері сходила на виставку під час візиту до Саудівської Аравії.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

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