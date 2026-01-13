У смарагдовій сукні та синьому пальті: королева Максима приїхала на бенкет до палацу

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима прибули до Королівського палацу на площі Дам на новорічний прийом із членами дипломатичного корпусу іноземних дипломатів в Амстердамі.

Цього разу королева одягла смарагдову сукню і зверху кобальтово-синє пальто без коміра. Вона зібрала волосся в низький пучок, зробила виразний вечірній макіяж та завершила образ смарагдовими сережками з діамантами.

Король був у чорному смокінгу, білій сорочці, світло-сірому жилеті та сірій краватці.

А вчора королівське подружжя організувало подібний банкет, на якому приймало сотні гостей з Нідерландів у Королівському палаці в Амстердамі.