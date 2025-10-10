- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
У смарагдовій сукні та з клатчем до тону: королева Ранія вийшла в світ у бездоганному образі
Королева Йорданії відвідала місто Маан на півдні Йорданії, де з’явилася у традиційному південно-йорданському костюмі.
Ранія зробила це, щоб продемонструвати підтримку монархією місцевих ініціатив, спрямованих на розширення економічних прав та можливостей та соціальне відродження.
Під час свого візиту королева зустрілася з власниками малого бізнесу та бенефіціарами Фонду Аль-Аман для майбутнього сиріт — організації, заснованої нею для підтримки дорослих сиріт у їхній освіті та професійному розвитку.
Цього вихіду королева одягла сукню від місцевого бренду Nora Twaissi. Як пояснює сама дизайнерка, «ця сукня вважається вбранням для особливих випадків, яка виділяє жінок регіону своїм кольором і неповторним стилем», пише Vanitatis.
Цей вид одягу, виготовлений з шовку, красивого смарагдового кольору, відрізняється різнокольоровим смугастим малюнком і вільним струмливим кроєм. Ранія доповнила його клатчем та кількома золотими прикрасами, а волосся зібрала ззаду на потилиці шпилькою. Звичайно ж, її Величність не обійшлася без виразного макіяжу на обличчі.
Нагадаємо, вчора ми розповідали про невістку Ранії — принцесу Раджву, яка супроводжувала свого чоловіка кронпринца Хусейна в поїздці до Європи та продемонструвала лаконічний образ, обравши чорну сукню та клатч Bottega Veneta — бренд, який любить і сама королева.