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У смарагдовій сукні та з обідком: принцеса Беатріс в гарному образі з’явилася на службі
Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали великодню службу, очолювану королем Чарльзом та королевою Каміллою.
Беатріс одягла сьогодні смарагдову сукню довжини міді з маленькими ґудзиками на грудях, довгими рукавами та ґудзиками на них Beulah London. Вона була взута в сатинові туфлі Emilia Wickstead такого самого відтінку на підборах і із застібками навколо щиколотки, а в руках несла мініатюрну сумку на ремінці-ланцюжку від Chanel.
Замість капелюха Беатріс одягла обідок, а руде волосся розпустила і зібрала чорною шпилькою з бантом. Принцеса мала легкий макіяж, і тонкий золотий ланцюжок був у неї на зап’ясті.
Її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці був у темно-синьому класичному костюмі, який він поєднував із білою сорочкою та пісочно-жовтою краваткою у принт. А також поклав білу хустку в нагрудну кишеню свого піджака. Едо тримав свою дружину за руку.
Очолювали великодню службу король Чарльз та королева Камілла.