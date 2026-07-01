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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовій сукні з торочкою: королева Максима вийшла у світ в новому літньому образі

Королева Нідерландів зустрілася з дітьми під час відкриття акумуляторного парку на електростанції Maxima енергетичної компанії Engie у Лелістаді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Після участі у Державній раді разом з королем Віллемом-Олександром та принцесою Амалією, королева Максима у другій половині дня відкрила спеціальний парк електростанції Maxima, яка є однією з найсучасніших у Європі, нещодавно переобладнана для роботи на водні як резервне джерело енергії та забезпечує електроенергією майже два мільйони домогосподарств.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На заході королева з’явилася у смарагдовій сукні без рукавів з ефектом м’ятої тканини та широкою шкіряною торочкою на подолі, а також була у головному уборі тому ж, що одягала на засідання Державної ради Нідерландів. Максима тримала в руках клатч та шкіряні рукавички, одягла смарагдові сережки з діамантами у вуха, а волосся зібрала у зачіску.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нідерландів обожнює носити різні екстравагантні прикраси і раніше ми вже показували найнезвичайніші ювелірні вироби королівських осіб.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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