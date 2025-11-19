ТСН у соціальних мережах

У смарагдовій сукні за 3350 доларів і на шпильках: Меланія Трамп на урочистій вечері

Перша леді США мала розкішний вигляд у зеленому вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп влаштували у Білому домі урочисту вечерю з нагоди офіційного візиту до них спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Перша леді з’явилася там у смарагдовій (у колір саудівського прапору) сукні-бюстьє приталеного силуету і з імітацією шкіри від бренду Elie Saab, вартість якої становить 3350 доларів. Вбрання мало драпування спереду і високий розріз.

Образ Меланія доповнила темними гостроносими туфлями на високих шпильках. У вухах у неї були смарагдові сережки, а на руках — каблучки з діамантами. У неї був макіяж смокі-айс, укладання з локонами і боковим проділом і нюховий манікюр.

Нагадаємо, Меланія Трамп у костюмі з принтом «сіль із перцем» з’явилася на заході в Білому домі.

