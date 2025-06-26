- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1993
- Час на прочитання
- 1 хв
У смарагдовій сукні зі шкіряним поясом: новий вихід Бріжит Макрон у Нідерландах
Перша леді Франції, як завжди, ретельно продумала свій образ для чергового виходу.
Бріжит Макрон разом зі своїми колегами з Туреччини, Литви, Фінляндії взяла участь у заході на човні каналу Спідо на річці Маас у Роттердамі, який відбувся у межах саміту НАТО у Нідерландах.
Там перша леді Франції продемонструвала гарний образ у закритій сукні-футлярі смарагдового відтінку довжини міді. Талію вона підкреслила чорним широким шкіряним поясом.
Свій лук пані Макрон доповнила чорними туфлями на шпильках і чорним стьобаним клатчем. Вона одягла перуку з об’ємним укладанням, зробила макіяж смокі-айс і завершила аутфіт чорними шкіряними браслетами.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на вечері у Гаазі з’явилася у темно-синій сукні в стилі мілітарі від Louis Vuitton.