ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1993
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовій сукні зі шкіряним поясом: новий вихід Бріжит Макрон у Нідерландах

Перша леді Франції, як завжди, ретельно продумала свій образ для чергового виходу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон разом зі своїми колегами з Туреччини, Литви, Фінляндії взяла участь у заході на човні каналу Спідо на річці Маас у Роттердамі, який відбувся у межах саміту НАТО у Нідерландах.

Там перша леді Франції продемонструвала гарний образ у закритій сукні-футлярі смарагдового відтінку довжини міді. Талію вона підкреслила чорним широким шкіряним поясом.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Свій лук пані Макрон доповнила чорними туфлями на шпильках і чорним стьобаним клатчем. Вона одягла перуку з об’ємним укладанням, зробила макіяж смокі-айс і завершила аутфіт чорними шкіряними браслетами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на вечері у Гаазі з’явилася у темно-синій сукні в стилі мілітарі від Louis Vuitton.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie