У смарагдовій сукні зі шкіряним поясом: новий вихід Бріжит Макрон у Нідерландах

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон разом зі своїми колегами з Туреччини, Литви, Фінляндії взяла участь у заході на човні каналу Спідо на річці Маас у Роттердамі, який відбувся у межах саміту НАТО у Нідерландах.

Там перша леді Франції продемонструвала гарний образ у закритій сукні-футлярі смарагдового відтінку довжини міді. Талію вона підкреслила чорним широким шкіряним поясом.

Свій лук пані Макрон доповнила чорними туфлями на шпильках і чорним стьобаним клатчем. Вона одягла перуку з об’ємним укладанням, зробила макіяж смокі-айс і завершила аутфіт чорними шкіряними браслетами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на вечері у Гаазі з’явилася у темно-синій сукні в стилі мілітарі від Louis Vuitton.