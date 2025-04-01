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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовому аутфіті та великих квіткових сережках: королева Максима відвідала захід

Королева Максима провела важливу зустріч в Амстердамі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність зустрілася з мешканцями благодійної організації охорони здоров’я Cordaan, їхніми родинами та сусідами у ресторані De Foyer у районі Бос-ен-Ломмер в Амстердамі.

Щороку ресторан організовує іфтар для мешканців будинку для людей похилого віку, їхніх сімей та сусідів. Під час трапези королева Максима поспілкувалася з місцевими жителями та керівниками організації. Вони розповіли Максимі про те, що для них означає медичний заклад, про заходи, які там проводяться, і про те, як приємно бути разом по сусідству.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева прибула у вбранні смарагдових відтінків від Natan Сouture, розпустила волосся, зробила легкий денний макіяж та одягла великі квіткові сережки від бренду Begum Khan.

У Instagram королівської родини Нідерландів поділилися і відео із заходу.

Нагадаємо, у зеленому аутфіті королева Максима також з’явилася на зустрічі щодо покращення жіночого здоров’я, організованої WOMEN Inc в Амстердамі.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
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