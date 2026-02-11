У смарагдовому костюмі та капелюсі з пером: королева Камілла з’явилася на службі

Королева Камілла / © Getty Images

78-річна Камілла, одягнена в смарагдово-зелений костюм і капелюх-пігулку з пером, а взута у високі замшеві чоботи на підборах, приєдналася до парафіян на службі, присвяченій визнанню заслуг гільдії, а потім привітала студентів-журналістів, які отримують стипендії.

Королева підібрала до свого образу невелику крокодилячу сумку на короткій ручці, сережки з діамантами та перлами, а також прикріпила до молочної блузки брошку. У неї було класичне укладання та легкий макіяж.

Королева Камілла / © Getty Images

Також нещодавно королева організувала черговий прийом у Кларенс-гаусі, присвячений 30-річчю фонду The Amber Trust.

