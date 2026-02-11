ТСН у соціальних мережах

У смарагдовому костюмі та капелюсі з пером: королева Камілла з’явилася на службі

Королева Камілла вчора відвідала службу, присвячену 650-річчю Гільдії Святої Бригітти, у церкві Святої Бригітти у Лондоні.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

78-річна Камілла, одягнена в смарагдово-зелений костюм і капелюх-пігулку з пером, а взута у високі замшеві чоботи на підборах, приєдналася до парафіян на службі, присвяченій визнанню заслуг гільдії, а потім привітала студентів-журналістів, які отримують стипендії.

Королева підібрала до свого образу невелику крокодилячу сумку на короткій ручці, сережки з діамантами та перлами, а також прикріпила до молочної блузки брошку. У неї було класичне укладання та легкий макіяж.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Також нещодавно королева організувала черговий прийом у Кларенс-гаусі, присвячений 30-річчю фонду The Amber Trust.

Королева Камілла в Кларенс-гаусі / © Getty Images

Королева Камілла в Кларенс-гаусі / © Getty Images

