У смарагдовому костюмі та золотих туфлях: прем'єка Італії продемонструвала ефектний лук на саміті НАТО

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Реклама

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у засіданні Північноатлантичної ради, яке відбулося в межах 36-го саміту глав держав та урядів НАТО в Президентському комплексі в Анкарі.

Політикиня з’явилася там у смарагдово-зеленому костюмі, який складався з приталеного жакета з класичними лацканами і широких штанів зі стрілками. Під жакет вона одягла шовкову сорочку в тон з легким сатиновим блиском і розстебнутими верхніми ґудзиками.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Яскравим акцентом її аутфіту був широкий золотистий чокер із фактурного металу, який ефектно контрастував з насиченим зеленим відтінком вбрання. До нього Джорджа додала лаконічні каблучки та сережки-пусети.

Реклама

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Вбрання Джорджа доповнила гостроносими золотими туфлями на високих шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж з темно-зеленими тінями і рожевою помадою.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у комфортному костюмі з візерунком «ялинка» відвідала змагання з плавання.

Новини партнерів