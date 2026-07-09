- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
У смарагдовому костюмі та золотих туфлях: прем'єка Італії продемонструвала ефектний лук на саміті НАТО
Джорджа Мелоні з’явилася на заході у новому красивому ансамблі.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у засіданні Північноатлантичної ради, яке відбулося в межах 36-го саміту глав держав та урядів НАТО в Президентському комплексі в Анкарі.
Політикиня з’явилася там у смарагдово-зеленому костюмі, який складався з приталеного жакета з класичними лацканами і широких штанів зі стрілками. Під жакет вона одягла шовкову сорочку в тон з легким сатиновим блиском і розстебнутими верхніми ґудзиками.
Яскравим акцентом її аутфіту був широкий золотистий чокер із фактурного металу, який ефектно контрастував з насиченим зеленим відтінком вбрання. До нього Джорджа додала лаконічні каблучки та сережки-пусети.
Вбрання Джорджа доповнила гостроносими золотими туфлями на високих шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж з темно-зеленими тінями і рожевою помадою.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у комфортному костюмі з візерунком «ялинка» відвідала змагання з плавання.