У смарагдовому костюмі з поясом-мотузкою: Олена Зеленська у красивому образі виступила на конференції в Італії

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська виступила в Італії на міжнародній Конференції з питань відновлення України URC 2025. Під час своєї промови вона акцентувала увагу на людському вимірі відбудови нашої країни — фізичному, соціальному та ментальному.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вона також розповіла про Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», реформу шкільного харчування, Національну стратегію безбар’єрності та інші важливі ініціативи.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Будівлі можна відновити. Але ніщо не поверне життя, відібрані агресором. Для мене важливо акцентувати сьогодні саме на цьому: найцінніше у відбудові будь-якої країни — люди. Будинки без людей, підприємства без людей, країна без людей — це не країна. Це меморіал», — наголосила дружина президента.

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© Instagram Олени Зеленської

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді постала у гарному діловому аутфіті. На ній був костюм смарагдового кольору, який складався з широких штанів зі стрілками і подовженого двобортного жакета. Талію Олена підкреслила смарагдовим поясом-мотузкою.

Олена Зеленська та Урсула фон дер Ляєн / © Instagram Олени Зеленської

Лук Зеленська доповнила чорними гостроносими туфлями. У першої леді була красива зачіска з локонами, макіяж у ніжних відтінках і золоті сережки-пусети у вухах. До жакету вона прикріпила золоту брошку своєї Фундації.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на діловій зустрічі в Італії з’явилася у костюмі темно-коричневого відтінку.