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У смарагдовому костюмі з поясом-мотузкою: Олена Зеленська у красивому образі виступила на конференції в Італії
Перша леді України обрала для свого виходу вишукане вбрання.
Олена Зеленська виступила в Італії на міжнародній Конференції з питань відновлення України URC 2025. Під час своєї промови вона акцентувала увагу на людському вимірі відбудови нашої країни — фізичному, соціальному та ментальному.
Вона також розповіла про Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», реформу шкільного харчування, Національну стратегію безбар’єрності та інші важливі ініціативи.
«Будівлі можна відновити. Але ніщо не поверне життя, відібрані агресором. Для мене важливо акцентувати сьогодні саме на цьому: найцінніше у відбудові будь-якої країни — люди. Будинки без людей, підприємства без людей, країна без людей — це не країна. Це меморіал», — наголосила дружина президента.
На заході перша леді постала у гарному діловому аутфіті. На ній був костюм смарагдового кольору, який складався з широких штанів зі стрілками і подовженого двобортного жакета. Талію Олена підкреслила смарагдовим поясом-мотузкою.
Лук Зеленська доповнила чорними гостроносими туфлями. У першої леді була красива зачіска з локонами, макіяж у ніжних відтінках і золоті сережки-пусети у вухах. До жакету вона прикріпила золоту брошку своєї Фундації.
Нагадаємо, Олена Зеленська на діловій зустрічі в Італії з’явилася у костюмі темно-коричневого відтінку.