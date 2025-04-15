У смарагдовому пальті та яскравій блузці: королева Максима провела зустріч у замку

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Нідерландів є спеціальним радником Генерального секретаря ООН з питань фінансового здоров’я (UNSGSA). Під час бесіди обговорювався новий мандат королеви Максими в ООН щодо сприяння фінансовому добробуту.

Зустріч відбулася у королівському замку в Гаазі. На ній Максима з’явилася у смарагдовому пальті від Max Mara, блакитній блузці з довгими рукавами, а у вухах у неї були великі смарагдові сережки. Також королева зробила денний макіяж, зібрала волосся в низьку зачіску, у неї на зап’ясті був золотий браслет з кольоровим камінням, який вона часто носить і годинник на чорному ремінці.

Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, королева також відвідала захід у межах Всесвітнього дня квантових технологій в Енсхеді, де з’явилася у золотому аутфіті.

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Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Сумки королеви Максими / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images