У смарагдовому пальті та з новою сумкою від Dior: королева Камілла на благодійному заході

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність була присутня на благодійних перегонах Jamie’s Farm на іподромі Пламптон раніше минулого тижня. Дружина короля Чарльза обрала для цього виходу у світ смарагдове пальто Anna Valentine з поясом на талії, капелюх Lock Hatters з хутряною обробкою та високі коричневі чоботи John Lewis на підборах із замші.

Образ королеви доповнювала брошка Minoru з кольоровим камінням, яку Камілла носила вже неодноразово, а також сережки-висячки з перлів, браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra з 18-каратного жовтого золота та агату і в руках несла нову шкіряну сумку Dior Toujours. Образ Камілли був у її улюблених смарагдових відтінках і мав дуже гармонійний вигляд.

Королева Камілла / © Getty Images

Також раніше минулого тижня дружина британського короля влаштувала прийом у Віндзорському замку, де з’явилася в стильній сукні міді в горох і зустрілася з ведмежам Паддінгтоном.

