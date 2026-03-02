- Дата публікації
У смарагдовому пальті та з новою сумкою від Dior: королева Камілла на благодійному заході
Королева Камілла відвідала важливий благодійний захід у Пламптоні.
Її Величність була присутня на благодійних перегонах Jamie’s Farm на іподромі Пламптон раніше минулого тижня. Дружина короля Чарльза обрала для цього виходу у світ смарагдове пальто Anna Valentine з поясом на талії, капелюх Lock Hatters з хутряною обробкою та високі коричневі чоботи John Lewis на підборах із замші.
Образ королеви доповнювала брошка Minoru з кольоровим камінням, яку Камілла носила вже неодноразово, а також сережки-висячки з перлів, браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra з 18-каратного жовтого золота та агату і в руках несла нову шкіряну сумку Dior Toujours. Образ Камілли був у її улюблених смарагдових відтінках і мав дуже гармонійний вигляд.
Також раніше минулого тижня дружина британського короля влаштувала прийом у Віндзорському замку, де з’явилася в стильній сукні міді в горох і зустрілася з ведмежам Паддінгтоном.