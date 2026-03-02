ТСН у соціальних мережах

У смарагдовому пальті та з новою сумкою від Dior: королева Камілла на благодійному заході

Королева Камілла відвідала важливий благодійний захід у Пламптоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність була присутня на благодійних перегонах Jamie’s Farm на іподромі Пламптон раніше минулого тижня. Дружина короля Чарльза обрала для цього виходу у світ смарагдове пальто Anna Valentine з поясом на талії, капелюх Lock Hatters з хутряною обробкою та високі коричневі чоботи John Lewis на підборах із замші.

Образ королеви доповнювала брошка Minoru з кольоровим камінням, яку Камілла носила вже неодноразово, а також сережки-висячки з перлів, браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra з 18-каратного жовтого золота та агату і в руках несла нову шкіряну сумку Dior Toujours. Образ Камілли був у її улюблених смарагдових відтінках і мав дуже гармонійний вигляд.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Також раніше минулого тижня дружина британського короля влаштувала прийом у Віндзорському замку, де з’явилася в стильній сукні міді в горох і зустрілася з ведмежам Паддінгтоном.

Королева Камілла на прийомі у Віндзорському замку з Паддінгтоном / © Associated Press

Королева Камілла на прийомі у Віндзорському замку з Паддінгтоном / © Associated Press

