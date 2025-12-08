У смарагдовому спідничному костюмі: королева Камілла приїхала на знімання серіалу

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність віддала данину пам’яті своїй покійній подрузі, дамі Джиллі Купер, відвідавши знімальний майданчик другого сезону серіалу «Суперники» на Disney+.

Сьогодні під час відвідування королевою знімального майданчика цього шоу Її Величність зустрілася з кількома членами акторського складу. Камілла, яка приїхала разом зі своєю дочкою Лорою Лопес, відвідала кілька знімальних майданчиків телешоу та використала свій візит, щоб відзначити британське телевиробництво та можливості, які шоу надає молоді у творчих індустріях Південного Заходу.

«Суперники» засновані на бестселері дами Джиллі Купер, вперше опублікованому 1988 року і який увійшов до її серії «Хроніки Ратшира».

Для виходу у світ королева обрала смарагдовий спідничний костюм, під жакет одягла молочну сорочку на ґудзиках і взула високі замшеві чоботи на стійких підборах. Образ королева доповнила перлинними сережками-висячками, лаконічною зачіскою та легким макіяжем.

Візит королеви також дозволив їй здійснити подорож у часі, відвідавши костюмерний цех та подивившись вбрання та моделі 1980-х років.

Нагадаємо, сьогодні ми показували різдвяну листівку короля Чарльза та королеви Камілли, яку тепер усі критикують.