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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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184
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1 хв

У смарагдовому жакеті і новому намисті: Урсула фон дер Ляєн на робочій зустрічі

Очільниця Єврокомісії одягла на зустріч яскравий жакет.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Сторе, який приїхав до штаб-квартири ЄС у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула постала на зустрічі у діловому аутфіті. На ній був жакет смарагдового відтінку, кремовий топ і класичні чорні штани з поясом.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Фон дер Ляєн доповнила образ новим бежево-зеленим намистом та улюбленими сережками-цвяшками з чорним камінням.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на зустрічі лідерів ЄС і Канади у Брюсселі з’явилася у приталеном жакеті пісочного відтінку у дрібний білий горошок і блідо-жовтому топі.

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