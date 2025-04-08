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У смарагдовому жакеті і новому намисті: Урсула фон дер Ляєн на робочій зустрічі
Очільниця Єврокомісії одягла на зустріч яскравий жакет.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Сторе, який приїхав до штаб-квартири ЄС у Брюсселі.
Урсула постала на зустрічі у діловому аутфіті. На ній був жакет смарагдового відтінку, кремовий топ і класичні чорні штани з поясом.
Фон дер Ляєн доповнила образ новим бежево-зеленим намистом та улюбленими сережками-цвяшками з чорним камінням.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на зустрічі лідерів ЄС і Канади у Брюсселі з’явилася у приталеном жакеті пісочного відтінку у дрібний білий горошок і блідо-жовтому топі.