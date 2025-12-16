- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
У смарагдовому жакеті та із символічною брошкою: гарна Олена Зеленська на заході
Перша леді виступила на засіданні, присвяченому реалізації реформи шкільного харчування
Олена Зеленська взяла участь у підсумковому засіданні щодо реформи шкільного харчування. Світлини із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Перша леді з’явилася там у смарагдовому жакеті, до якого прикріпила одну зі своїх улюблених брошок від українського бренду GUZEMA. Аксесуар має назву KVITKA — це ручна робота, створена за мотивами творчості відомого українського художника Георгія Нарбута.
Аутфіт Зеленська доповнила зачіскою з локонами, макіяжем у ніжних відтінках і золотими сережками у вухах.
