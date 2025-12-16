ТСН у соціальних мережах

Суспільство
354
1 хв

У смарагдовому жакеті та із символічною брошкою: гарна Олена Зеленська на заході

Перша леді виступила на засіданні, присвяченому реалізації реформи шкільного харчування

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у підсумковому засіданні щодо реформи шкільного харчування. Світлини із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді з’явилася там у смарагдовому жакеті, до якого прикріпила одну зі своїх улюблених брошок від українського бренду GUZEMA. Аксесуар має назву KVITKA — це ручна робота, створена за мотивами творчості відомого українського художника Георгія Нарбута.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила зачіскою з локонами, макіяжем у ніжних відтінках і золотими сережками у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті з хвилястими лацканами і в блузці з мереживними манжетами прийшла на захід.

