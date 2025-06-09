У смарагдовому жакеті і з символічною брошкою: Олена Зеленська повідомила чудову новину

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська повідомила у совїх соцмережах про запуск ще двох українськомовних аудіогідів — у Національному музеї природної історії в Люксембурзі та на узбережжі Каспійського моря — у першому у світі танкері-музеї «Сурахани», який пришвартований у Баку.

Перша леді записала відеозвернення до учасників запуску українськомовних аудіогідів.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Українцям, які є чи буватимуть у Люксембурзі чи Азербайджані, буде що побачити й почути рідною мовою. Відтак — краще зрозуміти нові країни. А, можливо, і власну історію. Бо музеї єднають світ, розповідаючи про те, що важливе для всіх. Так зараз робить і наша мова у проєкті українських аудіогідів», — сказала дружина президента.

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На відео Олена постала у діловому темно-смарагдовому жакеті приталеного силуету на затин, без коміра і з тканинним поясом в тон. До нього перша леді прикріпила одну з улюблених брошок — від українського бренду GUZEMA. Брошка KVITKA ручної роботи, створена за мотивами творчості відомого українського художника Георгія Нарбута.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У Зеленської було гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.

Нагадаємо, наразі діє 102 українськомовних аудіоги в 53 країнах.