ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

У смарагдовому жакеті і з улюбленою брошкою: Олена Зеленська записала відеозвернення

Перша леді України записала відеозвернення до учасників Українського оркестру свободи, які вирушають у п’ятий літній тур під назвою «Незламні».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська записала відеозвернення до учасників Українського оркестру свободи, який патронує, та опублікувала його у соцмережі.

Перед камерою перша леді постала у жакеті на затин насиченого смарагдового кольору. Він мав акцентні плечі і м’яке драпування на грудях.

До жакету Олена прикріпила улюблену металеву брошка у формі мапи України від бренду Gasanova.

Аутфіт Зеленська доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними білими сережками.

У дописі Зеленська повідомила, що Український оркестр свободи вирушає вже у п’ятий літній тур. Він розпочався у Великому театрі Варшави й охопить шість країн Європи та США.

Музиканти виступлять у соборі Святого Павла в Лондоні, Консертгебау в Амстердамі, Ельбській філармонії Гамбурга та Національному концертному залі Дубліна. Завершиться подорож двома концертами у Девід-Геффен-холі Лінкольн-центру в Нью-Йорку.

Тур отримав назву «Незламні» — на честь українців, які борються з російським злом. Поряд із творами Бетховена та Верді у програмі прозвучить музика сучасних українських композиторів.

Зокрема, слухачі почують сюїту з опери Максима Коломійця «Матері Херсона», присвяченої порятунку українських дітей із російського полону. Вперше прозвучить і нове замовлення оркестру — Gloria Богдани Фроляк. Композиторка присвятила твір героям, які віддали життя у війні, та всім захисникам України.

«Наша країна завдяки цьому проєкту звучить через прекрасні твори, зрозумілі в кожному куточку світу без перекладу», — зазначила Зеленська.

Перша леді також нагадала, що Міністерство закордонних справ України відзначило Український оркестр свободи як почесного амбасадора у сфері культурної дипломатії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie