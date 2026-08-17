У смарагдовому жакеті і з улюбленою брошкою: Олена Зеленська записала відеозвернення

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська записала відеозвернення до учасників Українського оркестру свободи, який патронує, та опублікувала його у соцмережі.

Перед камерою перша леді постала у жакеті на затин насиченого смарагдового кольору. Він мав акцентні плечі і м’яке драпування на грудях.

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До жакету Олена прикріпила улюблену металеву брошка у формі мапи України від бренду Gasanova.

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Аутфіт Зеленська доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними білими сережками.

У дописі Зеленська повідомила, що Український оркестр свободи вирушає вже у п’ятий літній тур. Він розпочався у Великому театрі Варшави й охопить шість країн Європи та США.

Музиканти виступлять у соборі Святого Павла в Лондоні, Консертгебау в Амстердамі, Ельбській філармонії Гамбурга та Національному концертному залі Дубліна. Завершиться подорож двома концертами у Девід-Геффен-холі Лінкольн-центру в Нью-Йорку.

Тур отримав назву «Незламні» — на честь українців, які борються з російським злом. Поряд із творами Бетховена та Верді у програмі прозвучить музика сучасних українських композиторів.

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Зокрема, слухачі почують сюїту з опери Максима Коломійця «Матері Херсона», присвяченої порятунку українських дітей із російського полону. Вперше прозвучить і нове замовлення оркестру — Gloria Богдани Фроляк. Композиторка присвятила твір героям, які віддали життя у війні, та всім захисникам України.

«Наша країна завдяки цьому проєкту звучить через прекрасні твори, зрозумілі в кожному куточку світу без перекладу», — зазначила Зеленська.

Перша леді також нагадала, що Міністерство закордонних справ України відзначило Український оркестр свободи як почесного амбасадора у сфері культурної дипломатії.

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