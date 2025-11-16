У смарагдовому жакеті на затин і з брошкою-мапою: новий красивий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська

Реклама

Олена Зеленська через відеозв’язок звернулася до учасників Українського тижня у Сполученому Королівстві «Відкривай Україну: тиждень знань і культури» у Лондоні. У межах цього тижня шість провідних університетів Великої Британії долучилися до Глобальної коаліції українських студій.

Перша леді наголосила, що постійна присутність України в університетах світу дуже важлива. За її словами, інвестиції в освіту та культуру є частиною спільної європейської безпеки.

Олена Зеленська

«Це також про вміння відрізнити факти від фейків, протистояти маніпуляціям, позбутися російського погляду на геополітику, який Росія роками нав’язувала всьому світу, натомість напрацювати власний погляд, побудований на ґрунтовних знаннях. Людина, яка володіє інформацією, яка вміє критично мислити та аналізувати, — вільна людина. Країна, люди якої обізнані не із соцмереж, а з академічних джерел, — це країна, яка вистоїть», — сказала Олена Зеленська.

Реклама

На відео дружина президента постала в елегантному жакеті на затин смарагдового кольору. Вбрання мало V-подібний виріз і тканинний пояс в тон на талії.

Олена Зеленська

Олена зробила гарне укладання з локонами і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила сережками-пусетами, а до жакету прикріпила брошку у вигляді мапи України від бренду Gasanova.

Нагадаємо, Олена Зеленська з’явилася у Бородянці у чорному жакеті без коміра і з чорними ґудзиками.