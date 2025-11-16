ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовому жакеті на затин і з брошкою-мапою: новий красивий образ Олени Зеленської

Перша леді звернулася до учасників Українського тижня у Великій Британії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська

Олена Зеленська через відеозв’язок звернулася до учасників Українського тижня у Сполученому Королівстві «Відкривай Україну: тиждень знань і культури» у Лондоні. У межах цього тижня шість провідних університетів Великої Британії долучилися до Глобальної коаліції українських студій.

Перша леді наголосила, що постійна присутність України в університетах світу дуже важлива. За її словами, інвестиції в освіту та культуру є частиною спільної європейської безпеки.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

«Це також про вміння відрізнити факти від фейків, протистояти маніпуляціям, позбутися російського погляду на геополітику, який Росія роками нав’язувала всьому світу, натомість напрацювати власний погляд, побудований на ґрунтовних знаннях. Людина, яка володіє інформацією, яка вміє критично мислити та аналізувати, — вільна людина. Країна, люди якої обізнані не із соцмереж, а з академічних джерел, — це країна, яка вистоїть», — сказала Олена Зеленська.

На відео дружина президента постала в елегантному жакеті на затин смарагдового кольору. Вбрання мало V-подібний виріз і тканинний пояс в тон на талії.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Олена зробила гарне укладання з локонами і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила сережками-пусетами, а до жакету прикріпила брошку у вигляді мапи України від бренду Gasanova.

Нагадаємо, Олена Зеленська з’явилася у Бородянці у чорному жакеті без коміра і з чорними ґудзиками.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie