У смокінгу і білій сорочці: елегантна Олена Зеленська на благодійному вечорі у Парижі

Олена Зеленська сьогодні, 14 грудня, презентувала у Франції свою Фундацію, яка покликана сприяти відновленню України. Захід відбувся в історичній залі la Salle Pleyel.

"Я створювала свою Фундацію – Olena Zelenska Foundation, – саме для цього: щоб якнайшвидше знаходити ресурси на нагальне відновлення нашої медицини та гуманітарну допомогу українцям. І для того, щоб участь міг взяти весь світ", - написала перша леді в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Благодійний вечір був присвячений Ізюмській лікарні – її подвигу та потребі у її відновленні.

"Якщо ця лікарня зараз відродиться, це означитиме не лише відродження медицини, одного із прав людини. Для жителів регіону це означатиме набагато більше. Що вони не покинуті. Не самі. Що світ знає про те, що вони перенесли, і солідарний із ними. Що несправедливість буде покарана, а постраждалі – врятовані. Що героїзм та стійкість – переможуть. А наслідки зла можна вилікувати. Це саме те, чого прагне кожен із нас, де б він не був – в Україні чи у Франції", - зазначила Зеленська.

Долучилася і підтримала цю ініціативу перша леді Франції – Бріжит Макрон.

Олена Зеленська і Бріжит Макрон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Бріжит Макрон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена обрала для заходу елегантний образ. На ній був чорний смокінг, біла сорочка і чорні штани. Волосся вона уклала у гарні хвилі, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха лаконічні сережками. До лацкану Зеленська прикріпила круглу брошку.

Олена Зеленська і Бріжит Макрон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Макрон обрала образ total black. На ній була сукня до колін з краваткою-бантом, пальто і туфлі на шпильках. У руці перша леді тримала золотистий клатч. Об'ємна зачіска з локонами і макіяж смокі айс ефектно доповнили її аутфіт.

Бріжит Макрон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська у класичному пальті і блузці кольору хакі зустрілася з Еммануелем Макроном.

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