У смокінгу та з метеликом: король Чарльз сходив на прем'єру "Гладіатора II"

Монарх учора ввечері відвідав прем'єру "Гладіатора II" у кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер у Лондоні.

Король був одягнений у чорний елегантний костюм, білу сорочку та краватку-метелик та взутий в ідеально начищені чорні туфлі, коли вийшов з машини на червону доріжку напередодні свого 76-го дня народження.

Король Чарльз на прем'єрі "Гладіатор ІІ" / Фото: Associated Press

Королева Камілла, яка спочатку повинна була бути присутня на червоній доріжці, не супроводжувала чоловіка, оскільки лікарі рекомендували Її Величності не відвідувати надто людний захід після нещодавно перенесеної інфекції легень.

Показ фільму був організований Благодійною організацією кіно та телебачення, і першим показом, який Чарльз відвідав як монарх.

Король Чарльз на прем'єрі "Гладіатор ІІ" / Фото: Associated Press

Напередодні ввечері король Чарльз привітав режисерів, акторів, телеведучих, каскадерів і художників по костюмах у Букінгемському палаці на прийомі, присвяченому сторіччю Благодійної організації кіно та телебачення, покровителем якої він став після смерті його матері королеви Єлизавети II.

Король Чарльз на прем'єрі "Гладіатор ІІ" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями прем'єра фільму Рідлі Скотта відбулася і у Києві.