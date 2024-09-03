У смокінгу та з метеликом: позашлюбний син князя Альбера II відвідав вечір amfAR Gala у Венеції

Позашлюбний син князя Монако Альбера ІІ – Александр Косте Гримальді – відвідав Венеційський кінофестиваль.
Останнім часом 20-річного хлопця почали часто запрошувати на світські заходи.
Александр Гримальді був помічений на вечорі amfAR Gala Venezia 2024 у виставковому центрі Nicelli у Венеції. Він прибув на захід у чорному смокінгу, штанях, білій сорочці та з краваткою-метеликом, а взутий був у чорні туфлі з лакованої шкіри. Хлопець мав стильний вигляд та впевнено позував перед фотографами.
Нагадаємо, влітку ми показували, як Александр Гримальді потрапив до об'єктивів фотографів на модному заході у Парижі.
Раніше в інтерв'ю Tatler Александр Гримальді розповів, що працює над відносинами з його батьком, прагне стати глобальним послом Монако та повернути бізнес-можливості до Монако.
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