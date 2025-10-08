У смокінгу та топі з пікантною деталлю на декольте: королева Мері сходила на концерт

Королева Мері / © Getty Images

Після концерту королева змогла привітати хор, музикантів та диригента. Королева є покровителькою хору дівчат DR, який від 1938 року зберігає та відроджує данську пісенну спадщину, — йдеться на сайті данської королівської родини.

Мері обрала вбрання чорного кольору. На ній був чорний двобортний піджак-смокінг з атласною обробкою Paul Smith і чорні вовняні штани з атласною обробкою від цього самого бренду. Мері доповнила костюм сітчастим топом, лакованими туфлями-човниками від Gianvito Rossi та клатчем Bottega Veneta у руках.

Королева Мері / © Getty Images

Королева розпустила волосся, зробивши укладання хвилями, підкреслила макіяжем очі і нанесла блиск на губи. У неї у вухах були сережки-кільця із золота з діамантами Dulong Fine Jewelry, кілька золотих каблучок на пальцях та світлий манікюр.

Раніше ми показували інший новий образ данської королеви. Мері була присутня на презентації цьогорічної різдвяної марки і приїхала на захід в ефектному луку в осінніх відтінках.