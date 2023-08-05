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У смугастих футболках та з усмішками на обличчі: прем'єр-міністр Великої Британії відпочиває з родиною в Малібу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У смугастих футболках та з усмішками на обличчі: прем'єр-міністр Великої Британії відпочиває з родиною в Малібу

Ріші Сунак із сім'єю / Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр та його родина насолоджуватимуться каліфорнійським сонцем цілий тиждень.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак разом зі своєю родиною відпочиває зараз у Каліфорнії. Це перша сімейна відпустка Сунака за чотири роки.

Кілька днів тому сім'ю політики помітили папараці на пірсі в Санта-Моніці, а п'ятницю, 4 серпня, в Малібу, коли вони прогулювалися з доньками Крішною та Анушкою.

Перед відпусткою прем'єр розкрив кілька секретів поїздки.

"Країна буде залишена в умілих руках заступника прем'єр-міністра. Тож у нас перша справжня сімейна літня відпустка за кілька років… Ми їдемо до Каліфорнії, де я зустрів свою дружину, тому для нас ця особлива подія. Діти дуже схвильовані, тому що я беру їх у Діснейленд", — йдеться у виданні The Times.

Ріші Сунак із сім'єю / © Getty Images
Ріші Сунак із сім'єю / Фото: Getty Images

Для прогулянки Малібу подружжя Сунак одягнулося у схожі образи, адже на Ріші було смугасте поло, а на його дружині Акшаті — смугаста футболка. Також вони одягли кросівки та синій низ – Ріші шорти, а його дружина спідницю вище колін. Дочки пари били в однотонних футболках та шортах.

Ріші Сунак із сім'єю / © Getty Images
Ріші Сунак із сім'єю / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
207
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