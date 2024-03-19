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У смугастій блузці і смарагдовій спідниці: міністерка у справах бізнесу Великої Британії в об'єктивах папараці

У смугастій блузці і смарагдовій спідниці: міністерка у справах бізнесу Великої Британії в об'єктивах папараці

У смугастій блузці і смарагдовій спідниці: міністерка у справах бізнесу Великої Британії в об'єктивах папараці

Кемі Баденок / Фото: Associated Press

Політикиня вдало поєднала у своєму аутфіті зелений і чорний кольори.

До об'єктивів фотографів на Даунінг-стріт потрапила міністерка у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великої Британії Кемі Баденок. Вона йшла на засідання кабінету міністрів.

Політикиня мала стильний вигляд. На ній було чорне пальто з поясом, напівпрозора зелена блузка у смужку з бантом на комірі-стійці і спідниця-олівець смарагдового кольору.

Кемі Баденок / © Associated Press
Кемі Баденок / Фото: Associated Press

Аутфіт Кемі доповнила афроамериканськими косичками і оптичними окулярами у коричневій оправі.

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