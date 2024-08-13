У смугастій сорочці, білих штанях та еспадрильях: Джилл Байден повернулася з вікенду

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили до об'єктивів папараці, коли повернулися до Вашингтона з вікенду у своїй літній резиденції Рехобот-Біч.

Байден допоміг дружині спуститися з борта Marine One на південній галявині Білого дому, а вона його за це ніжно поцілувала.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді обрала для перельоту чорний жакет, синьо-білу сорочку у смужку і білі прямі штани. Вбрання вона скомбінувала з чорними еспадрильями на бежевій мотузковій танкетці і з чорними зав'язками навколо щиколоток.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У Джилл було укладання з локонами, сонцезахисні окуляри на обличчі і золоті ланцюжки на шиї.

Президент був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і смугасту краватку з принтом. Лук він завершив улюбленими окулярами-авіаторами у золотій оправі.

Нагадаємо, минулого разу Джилл Байден для перельоту обрала класичний темно-синій костюм, світло-блакитну сорочку, смугасту краватку і чорні туфлі.

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