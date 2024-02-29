У смугастій сорочці і на шпильках: новий стильний вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр поповнила свій гардероб новими речами.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала новий діловий образ під час чергового брифінгу у Вашингтоні.
Вона поєднала біло-ленеу смугасту сорочку зі штанями-кльош молочного кольору з чорним шкіряним поясом зі срібною пряжкою.
Вбрання Карін доповнила чорними ботильйонами на шпильках. У вухах у неї були лаконічні перлинні сережки, на шиї – перлинне намисто, а на руці – срібний браслет.
Незмінними залишилися об'ємне укладання з кучерями і макіяж із персиковими тінями.
Нагаджаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у трав'яному жакеті і квітковій блузці.
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