У смугастій сорочці і на шпильках: новий стильний вихід прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала новий діловий образ під час чергового брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона поєднала біло-ленеу смугасту сорочку зі штанями-кльош молочного кольору з чорним шкіряним поясом зі срібною пряжкою.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вбрання Карін доповнила чорними ботильйонами на шпильках. У вухах у неї були лаконічні перлинні сережки, на шиї – перлинне намисто, а на руці – срібний браслет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Незмінними залишилися об'ємне укладання з кучерями і макіяж із персиковими тінями.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагаджаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у трав'яному жакеті і квітковій блузці.

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