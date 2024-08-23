У смугастій сорочці і з сережками-квітами: імператриця Масако на прогулянці з чоловіком

Такою японську імператрицю ми ще не бачили.
Фотографи зазнімкували, як імператор Нарухіто та імператриця Масако прогулювалися в імператорській віллі Насу, що в префектурі Точігі.
Його Величність був одягнений у синю картату сорочку і чорні штани зі шкіряним чорним поясом, які він поєднав із чорними туфлями.
Імператриця обрала синьо-білу смугасту сорочку, рукава якої вона завернула. Талію Масако підкреслила тонким чорним ремінцем. На ній також були чорні широкі штани і чорні туфлі.
Досить незвично було її побачити у такому аутфіті, адже зазвичай вона носить елегантні сукні, костюми зі спідницею і традиційні вбрання.
Імператриця зібрала волосся ззаду у низький пучок, зробила легкий макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила елегантними сережками у вигляді білих квітів із перлинами, а шию – ланцюжком із перлинним кулоном.
Нагадаємо, імператриця Масако відвідала церемонію вручення нагород Японської академії. Там вона постала у вбранні кремового відтінку з прозоро-блискучими ґудзиками на жакеті, капелюсі, прикрашеному бісером, і білих рукавичках.
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