У смугастій сорочці та бежевому жакеті: принцеса Олена на прем'єрі фільму

Олена де Бурбон була заскочена фотографами на прем'єрі "Campeonex" у кінотеатрі Kinepolis Cinema у Мадриді.

За сюжетом картини у тренера з баскетболу постає складне завдання — підготувати групу підлітків до участі в Олімпіаді. Він знає, що це не просто виклик, але також можливість для них проявити себе та досягти чогось більшого.

59-річна принцеса приїхала на прем'єру у білій смугастій сорочці, бежевому жакеті та штанях до тону, до яких підібрала коричневий шкіряний пояс та сумку-портфель на короткій ручці. На зап'ястях у Олени був годинник і кілька браслетів, на шиї довге намисто. Волосся було укладене в акуратну зачіску, а макіяж на обличчі натуральний.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями дружина короля Іспанії – королева Летиція викликала фурор на заході своєю сукнею з вельми відвертою лінією декольте.

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