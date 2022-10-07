У смугастій сорочці та м'ятих штанях: Меган Маркл вийшла на роботу після повернення з Британії

Після повернення з Великої Британії з похорону королеви Єлизавети II герцогиня Сассекська повернулася до запису свого подкасту "Архетипи". Новий випуск був записаний із журналісткою Лізою Лінг та комедіанткою Маргарет Чо.

Через день після виходу подкасту у своєму Instagram Ліза опублікувала спільне фото з Меган та своєю дочкою Джетт.

"Так сподобалося спілкуватися з Меган Маркл для її подкасту #Archetypes. Вона такий яскравий і переконливий співрозмовник, і я сподіваюся, що люди знайдуть час, щоб дізнатися її за межами часто підступних заголовків. @spotifypodcasts", — зазначила вона в підпису до фото.

На роботу цього дня герцогиня прийшла в сорочці в тонку смужку, штанях з високою талією та поясом, які були пом'ятими та білими туфлями-човниками. Героїня її подкасту була у чорній футболці та максіспідниці.

49-річна Лінг розповіла історію про те, як росла в неповній сім'ї, а її "улюбленою нянею" був телевізор. "Чесно кажучи, причина, через яку я взагалі зайнялася тележурналістикою, полягала в тому, що в дитинстві це був єдиний шлях, який, як я думала, був для мене доступний. Я була людиною, яка виросла в неповній сім'ї. Мої батьки розлучилися, коли мені було 7 років, і в моєму будинку завжди був ввімкнений телевізор, він був моєю улюбленою нянею, і я помітила, що ніхто не був навіть віддалено схожий на мене по телевізору, крім Конні Чанг, вона досі є просто символом елегантності, розуму і витонченості. І вона дійсно дозволила мені дізнатися, що це можливо. Вона була єдиним азіатом на національній сцені. І тому я подумала, що це буде мій єдиний шлях", — продовжила вона.

Меган же поділилася своєю історією з дитинства, згадавши, як ходила зі своєю мамою Дорією до корейського спасалону і почувалася дуже ніяково, коли їй треба було ходити оголеною серед інших жінок.

Герцогиня Меган та її мама Доріа Редлан / Фото: Associated Press

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