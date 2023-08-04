У смугастій сукні і без підборів: Меган Маркл заскочили на побаченні з принцом Гаррі

Герцогів Сассекських помітили у Монтесіто буквально наступного дня після того, як уперше за кілька місяців вони з'явилися на публіці, знявшись у короткому ролику благодійної організації. Вони ходили в Tre Lune – популярний ресторан у Монтесіто, який часто відвідують Кортні Кардашян та її чоловік Тревіс Бейкер, а також інші знаменитості. На герцогині була довга сукня без бретельок від бренду Posse. Сукня була у широкі чорні та білі смуги, а вартість такого вбрання зараз становить 239 доларів.

Сукня, як у Меган Маркл / фото: скриншот із сайту Posse

Вбрання Меган доповнила чорними шкіряними сандалями з Т-подібним ремінцем від бренду Emme Parsons, а також оригінальним клатчем від Cult Gaia, з яким вона вже з'являлася на публіці раніше. У вухах у герцогині були золоті сережки Tabayer, на руці годинник Cartier, що належав раніше принцесі Діані, а також кілька золотих браслетів.

Усі фотографії образу Меган Маркл ви можете детально роздивитись тут.

Також додамо, що Меган і Гарі на фото мали дуже милий і щасливий вигляд, що суперечить нещодавнім чуткам у західних ЗМІ, які стверджують, що подружжя переживає не найкращі часи і на межі розлучення.

Читайте також:

Меган Маркл і принц Гаррі (13 фото)