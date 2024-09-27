У смугастій сукні і на шпильках: елегантна Бріжит Макрон завітала на показ Balmain

Перша леді Франції у красивому луку з'явилася на Паризькому тижні моди.
Бріжит Макрон знову завітала на Тиждень моди у Парижі. Цього разу перша леді побувала на показі колекції весна 2025 Модного дому Balmain.
Перша леді сфотографувалася з креативним директором бренду Олів'є Рустеном, який обійняв її за плечі, і зайняла місце у першому ряду.
Бріжит з'явилася на фешншоу у синій обтислій сукні міді у смужку і зі складним кроєм спереду. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру дружини президента.
Аутфіт вона доповнила синіми шкіряними гостроносими туфлями на шпильках, а також чорним клатчем. У Макрон була акуратна зачіска "Мальвіна" та улюблений макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила розкішними сережками з камінням, а руки – золотим браслетом із перлами і каблучками з камінням.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на показ бренду Dior прийшла у чорній короткій сукні і жакеті у гусарському стилі, прикрашеному на комірі двома перлинами.
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