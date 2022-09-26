У смугастій сукні і вкороченому жакеті: принцеса Како у ніжному образі відвідала спортивний заклад

Японська принцеса Како днями відвідала спортивний заклад для людей із обмеженими можливостями у Токіо. Там вона поспілкувалася з ними і оглянула приміщення.

Принцеса постала у ніжному аутфіті. На ній була смугаста біло-бірюзова сукня, зверху якої вона одягла білий вкорочений жакет без ґудзиків і з рукавами три чверті.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Вбрання Како доповнила білими туфлями на стійких підборах та білим клатчем.

Принцеса зробила скромну зачіску, вуха прикрасила срібними сережками з діамантами і одягла на обличчя захисну маску.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Нагадаємо, влітку принцеса Како у блакитній сукні з квітковою вишивкою та молочному капелюсі відвідала храм Мейдзі Джінгу в Токіо.

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