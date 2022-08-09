У смугастій сукні і з окулярами на поясі: Джилл Байден на Південній галявині Білого дому

Перша леді США повернулася з чоловіком із поїздки до постраждалого від повеней регіону.

Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони йшли Південною галявиною із приватного літака до Білого дому.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентське подружжя повернулося із Кентуккі, де вони відвідали райони, які постраждали від повеней.

Перша леді мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у чорно-білу смугасту сукню міді на ґудзиках і з поясом на талії. На пояс Джилл повісила оптичні окуляри у пісково-теракотовій оправі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

До сукні вона взула свої улюблені еспадрильї на танкетці і з зав'язками на щиколотці.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Аутфіт пані Байден доповнила золотими браслетами, годинником, сергам-кільцями і делікатними ланцюжками на шиї. Вона зробила собі укладання і макіяж з акцентом на очах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у темно-синій костюм, блакитну сорочку у клітинку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Байден відвідала академію Шульце у Детройті. Там перша леді продемонструвала новий діловий образ. Вона постала у світлому штанному костюмі, білій блузці і синіх еспадрильях на танкетці.

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