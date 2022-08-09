У смугастій сукні і з окулярами на поясі: Джилл Байден на Південній галявині Білого дому

Перша леді США повернулася з чоловіком із поїздки до постраждалого від повеней регіону.
Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони йшли Південною галявиною із приватного літака до Білого дому.
Президентське подружжя повернулося із Кентуккі, де вони відвідали райони, які постраждали від повеней.
Перша леді мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у чорно-білу смугасту сукню міді на ґудзиках і з поясом на талії. На пояс Джилл повісила оптичні окуляри у пісково-теракотовій оправі.
До сукні вона взула свої улюблені еспадрильї на танкетці і з зав'язками на щиколотці.
Аутфіт пані Байден доповнила золотими браслетами, годинником, сергам-кільцями і делікатними ланцюжками на шиї. Вона зробила собі укладання і макіяж з акцентом на очах.
Джо був одягнений у темно-синій костюм, блакитну сорочку у клітинку і чорні туфлі.
Нагадаємо, Байден відвідала академію Шульце у Детройті. Там перша леді продемонструвала новий діловий образ. Вона постала у світлому штанному костюмі, білій блузці і синіх еспадрильях на танкетці.
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