У смугастій сукні-сорочці: Джилл Байден сфотографували папараці біля вертольота

Президента США Джо Байдена та першу леді Джилл Байден сфотографували, коли вони виходили з вертольота у Делавері. Подружжя провело вихідні у Вілмінгтоні, де каталися на велосипедах і відпочивали на пляжі, читаючи книжки під парасолькою.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для перельоту перша леді одягла сукню-сорочку з довгими рукавами у білі та блакитні смуги. Вбрання було нижче колін, з білими ґудзиками, а талію прикрашав пояс-джгут.

Також на Джил Байден були білі босоніжки на танкетці від бренду Gucci. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску, зробила французький манікюр і одягла свої улюблені прикраси: кілька золотих браслетів, годинник від Cartier та підвіску зі словом "мама", яку ніколи не знімає.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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