У смугастій сукні-сорочці: Джилл Байден сфотографували папараці біля вертольота

Перша леді продемонструвала простий та невимушений літній образ.
Президента США Джо Байдена та першу леді Джилл Байден сфотографували, коли вони виходили з вертольота у Делавері. Подружжя провело вихідні у Вілмінгтоні, де каталися на велосипедах і відпочивали на пляжі, читаючи книжки під парасолькою.
Для перельоту перша леді одягла сукню-сорочку з довгими рукавами у білі та блакитні смуги. Вбрання було нижче колін, з білими ґудзиками, а талію прикрашав пояс-джгут.
Також на Джил Байден були білі босоніжки на танкетці від бренду Gucci. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску, зробила французький манікюр і одягла свої улюблені прикраси: кілька золотих браслетів, годинник від Cartier та підвіску зі словом "мама", яку ніколи не знімає.
Читайте також:
- Улюблені бренди, фасони та принти: що носить перша леді США Джилл Байден
- Еспадрильї, слінгбеки та елегантні човники: яке взуття носить перша леді США Джилл Байден
- Джилл Байден у жакетах: нові виходи першої леді США
- Тепер її ім'я носить квітка: Джилл Байден відвідала особливу церемонію в посольстві Нідерландів.