У смугастій сукні та балетках: інфанта Софія на урочистому заході в Сарагосі

Молодша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції – інфанта Софія – була присутня на заході зі своєю родиною.

Вчора королівська родина Іспанії відвідала вручення королівських посад у Військовій академії Сарагоси. Монарх призначив Астурійську принцесу Леонор кадетом-прапорщиком армії і нагородив її Великим хрестом за військові заслуги з білим значком.

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

Молодша сестра принцеси Леонор – інфанта Софія – приїхала підтримати її на заході. На церемонії 17-річна дівчина з'явилася у білій смугастій сукні з асиметричним подолом від бренду Boss (улюбленого бренду її матері Летиції), яку поєднувала із чорними замшевими балетками LMDI Collection. Волосся Софії було розпущене, а на обличчі був дуже легкий макіяж.

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам докладніше, хто така інфанта Софія і чому її називають "запасною" принцесою.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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