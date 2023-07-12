У смугастій сукні та босоніжках від Saint Laurent: Зара Тіндалл із чоловіком приїхала на Вімблдон

Зара і Майк Тіндалли сьогодні теж прибули присутні на Вімблдоні.

Подружжя відвідує десятий день чемпіонату Вімблдону з тенісу у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету, який триває у Лондоні.

Зара і Майк Тіндалли на Вімблдоні / Фото: Associated Press

42-річна Зара була одягнена в смугасту сукню-сорочку з поясом на талії від Me + Em, доповнивши образ сумкою від Aspinal of London і білим капелюхом від Джесс Коллетт, який тримала в руках. Взута Зара була у шкіряні босоніжки на високій платформі від Saint Laurent, які чудово поєднувалися з сумкою та коричневими сонцезахисними окулярами. Також у руках у неї був білий жакет. На шиї виблискував тонкий золотий ланцюжок, а у вухах були сережки-кільця.

Зара і Майк Тіндалли на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Чоловік Зари – Майк Тіндалл – був одягнений у світло-сірий піджак, білу сорочку та смугасту краватку, яка явно була підібрана під образ дружини. На чоловікові також були сірі штани, коричневі туфлі та коричневі окуляри від сонця.

Зара і Майк Тіндалли на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Цього ж дня Вімблдон відвідала королева Камілла. Вона приїхала без короля Чарльза і мала чудовий вигляд в білій сукні-пальті.

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