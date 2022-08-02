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У смугастій сукні з білим коміром: принцеса Шарлотта зачарувала всіх на Іграх у Бірмінгемі

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У смугастій сукні з білим коміром: принцеса Шарлотта зачарувала всіх на Іграх у Бірмінгемі

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принц Вільям та герцогиня Кетрін взяли сьогодні із собою на Ігри Співдружності дочку принцесу Шарлотту. Мила Шарлотта знову зачарувала публіку.

Це перше відвідування принцесою такого заходу. Шарлотта з'явилася на публіці у сукні у чорно-білу смужку та з білим коміром від бренду Rachel Riley яку зараз зі знижкою можна купити за 39 фунтів стерлінгів.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Напевно, це вбрання принцеси одразу буде розкуплено королівськими шанувальниками, як це сталося з футболкою, яку дочка Кембриджських одягала того дня, коли разом із батьком записувала відео підтримки для команди жіночої збірної Англії з футболу.

Волосся принцеси Шарлотти було заплетене в дві кіски і вона мала дуже милий вигляд і, звичайно, опинилася в центрі уваги. Але принцеса не боязка і до того ж звикла бути на публіці.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press
Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press
Сукня, як у принцеси Шарлотти / © rachelriley.co.uk
Сукня, як у принцеси Шарлотти / Фото: rachelriley.co.uk

Нагадаємо, її мама героцгиня Кейт для цього виходу вибрала білий костюм від Alexander McQueen, до якого підібрала цікаві туфлі на пласкій підошві.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / © Associated Press
Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Associated Press
Принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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