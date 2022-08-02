У смугастій сукні з білим коміром: принцеса Шарлотта зачарувала всіх на Іграх у Бірмінгемі

Принц Вільям та герцогиня Кетрін взяли сьогодні із собою на Ігри Співдружності дочку принцесу Шарлотту. Мила Шарлотта знову зачарувала публіку.
Це перше відвідування принцесою такого заходу. Шарлотта з'явилася на публіці у сукні у чорно-білу смужку та з білим коміром від бренду Rachel Riley яку зараз зі знижкою можна купити за 39 фунтів стерлінгів.
Напевно, це вбрання принцеси одразу буде розкуплено королівськими шанувальниками, як це сталося з футболкою, яку дочка Кембриджських одягала того дня, коли разом із батьком записувала відео підтримки для команди жіночої збірної Англії з футболу.
Волосся принцеси Шарлотти було заплетене в дві кіски і вона мала дуже милий вигляд і, звичайно, опинилася в центрі уваги. Але принцеса не боязка і до того ж звикла бути на публіці.
Нагадаємо, її мама героцгиня Кейт для цього виходу вибрала білий костюм від Alexander McQueen, до якого підібрала цікаві туфлі на пласкій підошві.
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