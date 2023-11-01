У смугастому джемпері та штанах-кльош: принцеса Кейт фотографувалася в оточенні дітей

Сьогодні Кейт відвідала спільноту для батьків і дітей "Dadvengers" в Арнос-Гроув у північному Лондоні. Її Високість хотіла своїм візитом підкреслити важливу роль, яку тата відіграють у ранні роки своїх дітей, у рамках її кампанії Shaping Us, присвяченій ранньому дитинству.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса була у смугастому джемпері, темно-синіх джинсах-кльош, куртці кольору хакі та грубих коричневих черевиках. Її волосся було розпущене та укладене гарними хвилями, також Кейт зробила класичний легкий макіяж на обличчі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Вона із задоволенням спілкувалася з батьками, їхніми дітьми та іншими учасниками заходу і фотографувалася.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Заснована 2020 року організація "Dadvengers" прагне надавати таку саму підтримку татам, як і матерям, і приділяє особливу увагу психічному здоров'ю. А Кетрін, як відомо, також дуже збентежена цією темою.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого виходу принцеса Кейт також з'являлася на публіці у джинсах-кльош та яскравому жакеті.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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