У смугастому кардигані, спідниці та човниках: принцеса Єлена відвідала церемонію

Іспанська принцеса, старша сестра короля Філіпа VI, вийшла у світське суспільство.
60-річна інфанта Єлена, герцогиня де Луго, відвідала церемонію вручення нагород Фонду MAPFRE у Casino de Madrid у Мадриді. Вона приїхала на світський захід у короткому смугастому кардигані, коричневій шифоновій спідниці довжини міді і туфлях-човниках з камінням на підборах. Королівська особа зробила укладання та виразний макіяж, одягла сережки-висячки та золоте кольє з великим каменем на шиї, на зап'ястях у неї був годинник і кілька золотих браслетів. Також Єлена взяла із собою сумку із тисненої шкіри на золотому ремінці-ланцюжку.
Раніше ми показували, як інфанту Єлену зазнімкували папараці на пристані. У звичайному житті дочка королеви Софії має простий вигляд звичайнісінької іспанка, навіть не скажеш, що вона королівської крові.
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