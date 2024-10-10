У смугастому кардигані, спідниці та човниках: принцеса Єлена відвідала церемонію

60-річна інфанта Єлена, герцогиня де Луго, відвідала церемонію вручення нагород Фонду MAPFRE у Casino de Madrid у Мадриді. Вона приїхала на світський захід у короткому смугастому кардигані, коричневій шифоновій спідниці довжини міді і туфлях-човниках з камінням на підборах. Королівська особа зробила укладання та виразний макіяж, одягла сережки-висячки та золоте кольє з великим каменем на шиї, на зап'ястях у неї був годинник і кілька золотих браслетів. Також Єлена взяла із собою сумку із тисненої шкіри на золотому ремінці-ланцюжку.

Принцеса Єлена / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як інфанту Єлену зазнімкували папараці на пристані. У звичайному житті дочка королеви Софії має простий вигляд звичайнісінької іспанка, навіть не скажеш, що вона королівської крові.

Інфанта Єлена / Фото: Getty Images

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