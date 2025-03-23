У смугастому костюмі і білому топі: прем’єр-міністерка Данії на саміті ЄС

Метте Фредеріксен для свого виходу надала перевагу діловому світлому вбранню із двобортним жакетом.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен взяла участь у саміті ЄС, який відбувся у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.
Фотографи зазнімкували, як політикиня йшла червоною доріжкою у діловому аутфіті. На ній був білий топ і білий костюм у ледь помітну смужку, який складався з двобортного жакета і широких штанів зі стрілками.
Метте зробила скромну зачіску, ніжний макіяж, підкресливши очі чорним олівцем і завершила лук лаконічними сережками-кільцями з камінням та широкою золотою каблучкою.
Нагадаємо,Метте Фредеріксен на саміті Європейського політичного співтовариства у Будапешті постала у костюмі кольору фуксії, який складався із широких штанів і вкороченого приталеного жакета з коміром-стійкою і ґудзиками в тон.
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