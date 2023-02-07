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У смугастому костюмі і сережках-пусетах: віцепрезидентка США виступила під час круглого столу у Вашингтоні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У смугастому костюмі і сережках-пусетах: віцепрезидентка США виступила під час круглого столу у Вашингтоні

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс любить одягати на роботу стримані ділові костюми.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у круглому столі з урядовими лідерами та представниками приватного сектору у Білому домі у Вашингтоні. Обговорювали причини міграції з Північної Центральної Америки. Камала виступила з доповіддю.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Гарріс, традиційно, обрала діловий образ. На ній був сірий топ і сірий костюм у ледь помітну смужку, який складався із приталеного жакета і прямих штанів.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Віцепрезидентка зробила акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками, одягла на шию чорне намисто, а у вухах були чорні сережки-пусети із цього самого комплекту. До лацкану жакета вона прикріпила срібну брошку у вигляді прапора.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс з'явилася на урочистому врученні премії Центру Кеннеді в елегантному аутфіті, який складався з топу з асиметричною баскою і довгою спідницею. Талію вона підкреслила сріблястим поясом. 

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Дата публікації
Перегляди
464
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