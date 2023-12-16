У смугастому костюмі і з хусткою-паше: Олена Зеленська на Львівщині

Олена Зеленська у межах своєї поїздки на Львівщину відвідала Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти. Це єдиний в Україні заклад, який займається післядипломною освітою медичних сестер і фармацевтів.

Світлини з візиту вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді поспілкувалася з викладачами і медиками, які там навчаються.

"Ще ціннішим є те, що коледж узяв на себе лідерство у впровадженні сучасних практично орієнтованих методик навчання медичних працівників. Колектив коледжу – у постійному пошуку, залучає європейський досвід підготовки медичного персоналу", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді також додала, що нашій країні необхідна стратегія розвитку медсестринства.

"Бо ця професія в умовах російського вторгнення набула стратегічного значення. Щоб медсестри допомогли всім пацієнтам, які цього потребують, держава мусить допомогти їм", – зауважила вона.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у чорному діловому костюмі у смужку, чорній сорочці і чорному взутті. У надгрудній кишені була чорна хустка-паше з принтом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання, денний макіяж і завершила лук лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська з'явилася на діловій зустрічі у сірому жакеті і чорній блузці.

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