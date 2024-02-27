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У смугастому костюмі та капелюсі з пір'ям: королева Камілла очолила пам'ятну службу у Віндзорі

У смугастому костюмі та капелюсі з пір'ям: королева Камілла очолила пам'ятну службу у Віндзорі

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла очолила королівську сім'ю на службі подяки на згадку про короля Греції Костянтина II, що відбулася в соборі Святого Георгія у Віндзорі.

76-річна королева прибула окремо від інших членів королівської родини. Серед членів сім'ї, що відвідали службу, був принц Ендрю, його колишня дружина Сара Йоркська, їхні доньки принцеси Беатріс і Євгенія з чоловіками, Майк Тіндалл з дружиною Зарою Тіндалл і принцеса Анна.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла приїхала в темно-синьому смугастому костюмі, що складався зі спідниці та короткого жакета, одягла синій капелюх з широкими полями та пір'ям, була в шкіряних рукавичках та замшевих туфлях-човниках. В руках у Камілли була синя сумка від Chanel, а на комірі її жакета брошки у вигляді діамантового кленового листя. Також Її Величність одягла перлинні сережки, зробила зачіску та макіяж.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Службу не відвідали король Чарльз III (за станом здоров'я) та спадкоємець трону принц Вільям (через особисті проблеми). Спочатку поминальна служба була запланована на січень, але була відкладена через заяву про здоров'я короля Чарльза та принцеси Уельської Кетрін.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press
Британська королівська родина / © Associated Press
Британська королівська родина / Фото: Associated Press
Принцеса Анна та королева Камілла / © Associated Press
Принцеса Анна та королева Камілла / Фото: Associated Press

Також на службу прибули король та королева Іспанії. Летиція з'явилася на публіці в елегантній синій сукні та пальті.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

На заході були помічені принцеса Греції Феодора, принц Греції Філіп, королева Іспанії Софія, а також спадкова принцеса Греції Марія Шанталь і спадковий принц Греції Павлос.

Принцеса Греції Феодора, принц Греції Філіп, королева Іспанії Софія / © Associated Press
Принцеса Греції Феодора, принц Греції Філіп, королева Іспанії Софія / Фото: Associated Press
Спадкова принцеса Греції Марія Шанталь і спадковий принц Греції Павлос / © Associated Press
Спадкова принцеса Греції Марія Шанталь і спадковий принц Греції Павлос / Фото: Associated Press

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